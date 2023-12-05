Цікаві факти про бавовну: з чого виготовляють купюри

Бавовна, як природний волокнистий матеріал, здавна використовується людством і відіграє важливу роль у текстильній промисловості. Це рослина, яка має захоплюючу історію та безліч застосувань в різних сферах життя. UAportal розповідає топ-5 фактів про неї.

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Бавовна більш міцна у вологому стані

На відміну від своїх аналогів, таких як віскоза та деревна целюлоза, які слабшають при намоканні, бавовна демонструє підвищену міцність у вологих умовах. Атоми водню у воді утворюють додаткові зв'язки з целюлозою, що міститься в бавовні, підвищуючи загальну міцність тканини.

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Спадщина бавовни охоплює тисячоліття

Археологи розкопали в Мексиці залишки бавовняних коробочок і фрагменти бавовняної тканини, що були створені 7 000 років тому. У Пакистані бавовну вирощували, пряли і ткали з неї тканини ще за 3 000 років до нашої ери. Пізніше арабські купці привезли бавовняну тканину до Європи близько 800 року нашої ери, що сприяло поширенню цього цінного матеріалу по всьому світу.

Бавовна плодоносить

Після фази цвітіння та успішного запилення бавовник утворює цікавий плід, відомий як коробочка. Ця міцна капсула інкапсулює як волокна, так і насіння. Коли коробочка досягає зрілості, вона розкривається, відкриваючи знайому нам пухнасту бавовну. Квіти бавовнику прикрашають ландшафт своєю спокусливою красою.

З бавовни можна робити гроші

Використання звичайного паперу для виробництва грошей зробило б банкноти марними під впливом вологи. Насправді більшість країн використовують бавовну для виготовлення банкнот.

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