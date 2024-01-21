Інтеграція штучного інтелекту в Google Lens: Що відомо

Компанія Google представила розширені можливості візуального пошуку у своєму додатку Google Lens. Він тепер містить використання штучного інтелекту для отримання відповідей, подробиці розповідає UAportal.

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Що нового

Користувачі можуть навести камеру на об'єкт, що їх цікавить, поставити запитання про нього і отримати детальну відповідь, згенеровану нейронною мережею на основі даних з Інтернету. Ця функція є значним покращенням у порівнянні з попередніми версіями Lens, які переважно показували зображення, схожі на об'єкт, про який йде мова.

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Наприклад, спрямувавши камеру на кімнатну рослину і запитавши: "Як часто її поливати?", користувачі отримають конкретні рекомендації щодо догляду за цим видом рослин. Це персоналізоване керівництво пропонує практичну інформацію, а не просто візуальну.

Звідки інформація

Lens покладається на сукупність даних з різних онлайн-джерел, включаючи веб-сайти, магазини та відео. Цим він відрізняється від іншого експериментального сервісу під назвою Google's Search Generative Experience, де відповіді на запити генерують нейронні мережі.

Крім того, нові інтегровані функції сумісні з жестом Circle to Search, що дозволяє користувачам вибирати об'єкт або область на зображенні. Оновлена функція Lens вже доступна в США для платформ iOS та Android і підтримує англомовні запити.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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