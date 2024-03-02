Інтеграція ChatGPT для автомобілів Volkswagen: що нового та коли очікувати

Відомий автовиробник Volkswagen оголосив про співпрацю з OpenAI під час виставки CES 2024 у Лас-Вегасі. Завдяки цьому партнерству автомобілі Volkswagen будуть оснащені ChatGPT, передовим чат-ботом на основі штучного інтелекту, розробленим OpenAI. UAportal розповів, що інтеграція відбудеться в рамках власної системи голосових помічників IDA від Volkswagen.

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Впровадження ChatGPT спочатку відбудеться в низці електромобілів Volkswagen, включаючи моделі ID.7, ID.4, ID.5 та ID.3. Крім того, Volkswagen планує розширити цю функцію на останні моделі автомобілів Tiguan, Passat та Golf. Європейські користувачі матимуть привілей випробувати цю інноваційну технологію з перших рук, оскільки вона дебютує в їхньому регіоні в другому кварталі 2024 року.

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Підтримка у США

Водіям у Сполучених Штатах, однак, доведеться проявити трохи терпіння, оскільки ця функція наразі проходить внутрішні узгодження та ринкові дослідження, спеціально адаптовані для їхнього регіону. Хоча Volkswagen прагне зробити ChatGPT доступним для американських споживачів, компанія вживає необхідних заходів для забезпечення його безперешкодної інтеграції та оптимальної роботи.

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