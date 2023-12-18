Мають чорну шкіру: П'ять фактів про білих ведмедів

Білі ведмеді завжди привертали увагу людей своєю загадковістю та величчю, залишаючи багато питань без відповідей. Ці містичні створіння, що обживають полярні регіони, приховують у собі ціле море цікавих фактів та унікальних особливостей. UAportal підготував п'ять найцікавіших аспектів життя білих ведмедів.

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Білі ведмеді не зовсім білі

Всупереч поширеній думці, білі ведмеді насправді мають чорну шкіру під безбарвним, порожнистим хутром. Темна шкіра притягує сонячне світло, в той час як порожнисте хутро відбиває світло, дозволяючи їм вловлювати і зберігати сонячне тепло. Цей природний механізм допомагає їм виживати в екстремально холодному кліматі.

Білі ведмеді можуть перегріватися

Незважаючи на те, що білі ведмеді добре пристосовані витримувати температури до -50°C в Арктиці, це не захищає їх від перегрівання. Влітку вони переживають довгий світловий день, що призводить до великої кількості сонячного проміння. Перегрів стає потенційним ризиком, особливо коли вони починають активно рухатись.

Чистять себе снігом

Білі ведмеді не тільки хочуть бути чистими, але й покращують ізоляційні властивості свого хутра, обтираючись снігом. Після прийому їжі вони часто користуються можливістю освіжитися, купаючись або валяючись у снігу. Ця процедура очищення слугує подвійній меті: гігієні та охолодженню, коли їм стає надто спекотно.

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Це найбільші наземні хижаки

Дорослі самці можуть досягати вражаючої довжини 3 метрів і важити понад 770 кілограмів. Самки білих ведмедів, як правило, менші – близько 2,4 метра і важать близько 250 кілограмів. Однак вага вагітної білої ведмедиці майже подвоюється, оскільки вона потребує достатніх запасів для підтримки своїх зростаючих ведмежат.

Спритні рухи для свого розміру

Незважаючи на свої масивні розміри, білі ведмеді демонструють вражаючу спритність на суші. Вони можуть розвивати швидкість до 40 кілометрів на годину, але бігу уникають через величезні витрати енергії. Під час мисливства білі ведмеді зазвичай покладаються на скритність і терпіння, вважаючи за краще підстерігати здобич біля дихальних отворів, ніж брати участь у тривалих переслідуваннях.

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