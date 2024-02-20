Мала різні сценічні псевдоніми: Маловідомі факти про Лану Дель Рей

Лана Дель Рей, відома своєю захоплюючою музикою та унікальною особистістю, протягом своєї кар'єри зіткнулася з численними помилковими уявленнями та суперечками. UAportal підготував п'ять інтригуючих деталей про Лану Дель Рей.

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Еволюція імені

До того, як вона взяла собі псевдонім Лана Дель Рей, артистка мала різні сценічні псевдоніми. До того, як стати відомою, вона була відома як Ліззі Грант – ім'я, яке багатьом може бути не знайоме. Однак Лана Дель Рей експериментувала з різними іменами, такими як Королева стрибків на скакалці Спаркл та Мей Джейлер. Зрештою, під час візиту до Маямі з сестрою співачка виявила, що віддає перевагу імені, яке викликає екзотичні та прибережні відчуття.

Зв'язок з Гагою

Лана Дель Рей і Леді Гага, обидві на той час музиканти-початківці, спочатку оберталися в одних і тих же колах на яскравій музичній сцені Нью-Йорка. Ліззі Грант і Стефані Джерманотта прагнули до висот і переслідували свої мрії, але їхні шляхи ніколи не перетиналися безпосередньо. Дель Рей зізналася, що кілька разів брала участь у спільних виступах завдяки зв'язкам з Бобом Леоне, менеджером Гаги. Хоча з'явилися чутки про напруженість у стосунках між двома артистками, Дель Рей називала їх непорозуміннями.

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Метафізичний розум

Дель Рей поглиблено вивчала метафізику та філософію в університеті. Отримавши ступінь з метафізики, вона виявила велику зацікавленість у розумінні таких понять, як існування Бога та вплив технологій на походження і призначення людства. Відданість Дель Рей дослідженню таких тем, що спонукають до роздумів, проливає світло на її інтелектуальну допитливість поза межами музичної індустрії.

Розділ про трейлерний парк

У перші дні виступів на нью-йоркських майданчиках Дель Рей уклала контракт на запис з музичним лейблом 5 Points. Розумно інвестувавши аванс, вона придбала трейлер у парку в Нью-Джерсі, який став її нетрадиційним житлом після закінчення університету.

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