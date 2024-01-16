Має близько 60 ресторанів: 5 цікавих фактів про Гордона Рамзі

UAportal підготував факти, які проливають світло на деякі маловідомі аспекти життя і кар'єри Гордона Рамзі. Його кулінарний досвід і цікавий телевізійний образ продовжують зачаровувати аудиторію по всьому світу.

Відео дня

Рамзі почав свій шлях до успіху в ролі шеф-кухаря

Гордон Рамзі розпочав свій кулінарний шлях, працюючи під керівництвом таких відомих шеф-кухарів, як Марко П'єр Вайт, Джоел Робюшон та Гі Савой. У віці лише 27 років Рамзі взяв на себе відповідальність за власну кулінарну кар'єру і став шеф-кухарем лондонського ресторану Aubergine у 1993 році.

Читайте також: Як Леонардо Ді Капріо змінив кінематограф

Примітно, що вже за три роки він отримав для ресторану дві зірки Мішлен. Крім того, у 1995 році Рамзі був визнаний "Новачком року" за версією відомої премії Catey Awards.

Розгалужена імперія його ресторанів

Кулінарна імперія Гордона Рамзі охоплює весь світ і налічує 58 ресторанів. Багато з цих закладів, у тому числі із зірками Мішлен, можна знайти в різних країнах, таких як Великобританія, Китай і Малайзія. Лише у Сполучених Штатах Рамзі керує понад десятком закладів, розташованих у таких містах, як Лас-Вегас, Чикаго та Орландо.

Несподіване рішення про спадщину

У 2017 році Рамзі викликав ажіотаж, оголосивши, що не залишить жодної частини своїх значних статків нащадкам. Однак він уточнив, що його фінансова допомога все ще буде доступна, хоча і в обмеженому обсязі. Рамзі розповів, що він домовився зі своєю дружиною Таною про те, що надасть їхнім дітям 25% завдатку за квартиру, а не пряме право власності.

Різноманітна освіта

Перш ніж зануритися в кулінарну справу, Рамзі здобув професійну освіту в галузі готельного менеджменту, яку він закінчив у 1987 році. Перед тим, як зарекомендувати себе в кулінарній індустрії, Рамзі вирішив зосередитися на готельному бізнесі.

Цікавий підхід до харчування в літаках

Всупереч тому, що можна було б очікувати від відомого шеф-кухаря, Рамзі має тверду позицію проти споживання їжі в літаках. Він відкрито поділився своєю відразою в інтерв'ю 2017 року, заявивши, що його досвід роботи в авіаційній індустрії показав сумнівне походження та небажані умови, в яких готують їжу в літаках.

Натомість Рамзі гарантує, що він втамовує свій голод під час далекомагістральних перельотів, особисто насолоджуючись обідом перед польотом. Зазвичай це чудовий асортимент якісного італійського м'яса з келихом червоного вина, а також нарізані яблука або груші в поєднанні з сиром пармезан.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !