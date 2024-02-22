Ідеальний вибір для грядки: що відомо про сорт огірків Лазурит

Якщо ви хочете посадити на своїй грядці найкращий сорт огірків цього року, UAportal пропонує сорт, який вас не розчарує. Лазурит обіцяє щедрий урожай без гіркоти.

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Неперевершена врожайність

Експерти виділили найкращі гібридні сорти огірків, здатні давати рясні врожаї і при цьому відрізнятися сильним ростом. Серед них яскраво виділяється Лазурит, відомий своєю високою врожайністю та стійкістю до різних погодних умов.

Слід зазначити, що Лазурит – ранньостиглий сорт, плоди якого зазвичай досягають 8-10 сантиметрів у довжину. Ці маленькі, соковиті огірочки, безсумнівно, прикрасять ваш стіл.

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Поєднання смаку та якості

Однією з визначних особливостей цього виняткового сорту є його дивовижна відсутність гіркоти. Лазурит був створений, щоб задовольнити смаки вибагливих гурманів, які прагнуть уникнути будь-якого натяку на гірчинку у своїх кулінарних витворах. Ця властивість робить його ідеальним вибором для тих, хто прагне до неперевершених смакових відчуттів. Навіть після дозрівання огірки зберігають свою ніжність і залишаються приємними на смак.

Легкість у догляді

Лазурит цінується не тільки за свої виняткові якості, але й за невибагливість у догляді, що робить його чудовим варіантом для любителів городини, як початківців, так і досвідчених господарів. Він чудово росте як на відкритих грядках, так і в контейнерах та горщиках, що робить його ідеальним вибором навіть для тих, хто має обмежену площу для садівництва.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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