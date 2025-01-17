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Ідеальний рулет зі свинини для святкового столу

Алік МкртчянАлік Мкртчян

Ідеальний рулет зі свинини для святкового столу
Ідеальний рулет зі свинини для святкового столу

Хочете здивувати гостей або побалувати сім’ю? Приготуйте ароматний рулет зі свинини з чорносливом – страва, яка виглядає ефектно і смакує ще краще!

Що знадобиться:

 Свинина (грудна частина) – 1,5 кг

 Чорнослив – 300 г

 Часник – 30 г

 Приправа до шашлику 

 Сіль

Як готувати:

 Щедро натріть м’ясо спеціями.

 Викладіть на нього чорнослив і подрібнений часник.

 Закрутіть рулет і щільно зав’яжіть ниткою.

 Загорніть у пергамент і фольгу.

Секрет запікання:

 Запікайте при 180°C – спершу 1 годину. Потім відкрийте фольгу, змастіть рулет жиром і дайте йому зарум’янитися ще 30 хвилин.

Рекомендації подачі:

 У гарячому вигляді – це розкішна страва.

 У холодному – ідеальна буженина для нарізки.

 Святковий лайфхак: прикрасьте страву гранатовими зернятами або зеленню для ефектного вигляду.

Джерело:instagram.com

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