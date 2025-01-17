Ідеальний рулет зі свинини для святкового столу
Хочете здивувати гостей або побалувати сім’ю? Приготуйте ароматний рулет зі свинини з чорносливом – страва, яка виглядає ефектно і смакує ще краще!
Що знадобиться:
Свинина (грудна частина) – 1,5 кг
Чорнослив – 300 г
Часник – 30 г
Приправа до шашлику
Сіль
Як готувати:
Щедро натріть м’ясо спеціями.
Викладіть на нього чорнослив і подрібнений часник.
Закрутіть рулет і щільно зав’яжіть ниткою.
Загорніть у пергамент і фольгу.
Секрет запікання:
Запікайте при 180°C – спершу 1 годину. Потім відкрийте фольгу, змастіть рулет жиром і дайте йому зарум’янитися ще 30 хвилин.
Рекомендації подачі:
У гарячому вигляді – це розкішна страва.
У холодному – ідеальна буженина для нарізки.
Святковий лайфхак: прикрасьте страву гранатовими зернятами або зеленню для ефектного вигляду.