Ідеальний брауні з пеканом: рецепт

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніший шоколадний брауні з пеканом. Я обожнюю цей десерт, постійно готую та вдосконалюю його.. То ж готуйте та насолоджуйтесь ідеальним поєднанням шоколаду та горіхів.

Брауні з пеканом:

220 г чорного шоколаду (70%)

180 г вершкового масла (82%)

200 г яєць (4 шт.)

50 г білого цукру (2 ст. л.)

50 г тростинного цукру (2 ст. л.)

75 г борошна (3 ст. л.)

2 г солі (2/5 ч.л.)

100 г горіхів (пекан або волоський горіх)

Приготуємо брауні з пеканом:

Змішуємо вершкове масло з шоколадом та розтоплюємо в мікрохвильовій печі або на паровій бані.

Обʼєднуємо в чаші комбайна: яйця, білий та тростинний цукор. Збиваємо міксером 5-7 хвилин до стійкого малюнку.

Додаємо до яєць розтоплене вершкове масло з шоколадом та продовжуємо збиваємо, доки маса не обʼєднається.

Додаємо борошно, сіль, горіхи та перемішуємо на повільних обертах недовго, потрібно, щоб борошно зволожилось. У даному випадку дуже смачно виходить з горіхами пекан, звісно можна замінити, але мені краще смакує саме цей горіх.

Беремо прямокутну форму розміром 25x18 см. та змащуємо тонким шаром вершкового масла. Кладемо на дно пергамент та ще трішки змащуємо вершковим маслом.

Виливаємо тісто у форму та розрівнюємо за допомогою силіконової лопатки.

Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів з конвекцією, 18 хвилин.

Наш брауні готовий, лишається дочекатися поки він охолоне, прибрати в холодильник на 12 годин та смакувати.