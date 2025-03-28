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Хумус, який може приготувати кожен

Алік МкртчянАлік Мкртчян

Хумус, який може приготувати кожен
Хумус, який може приготувати кожен

Справжній ізраїльський хумус, який може приготувати кожен!

Цей рецепт — це мій улюблений, бо він не тільки смачний, але й готується просто!

Інгредієнти:

 Нут 

 Спеції 

 Оливкова олія 

 Сік лимонний 

 Запечений перець без шкіри 

 Часник 

Кунжутна паста теж є традиційним інгредієнтом, але якщо дорого — замінюйте на запечений перець, нічого страшного.

Приготування:

 Всі інгредієнти кидаємо в чашу блендера і збиваємо до ідеальної кремової консистенції. Все! Хумус готовий!

У ньому продукти не втрачають свіжість, а спеції й олія зберігають свій смак.

Завдяки GRIFON найсвіжіші інгредієнти для хумусу завжди під рукою. Так що готуйте смачні страви і не переживайте за зберігання! 

Просто і смачно — насолоджуйтесь! 

Джерело:instagram.com

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