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Хумус, який може приготувати кожен
Справжній ізраїльський хумус, який може приготувати кожен!
Цей рецепт — це мій улюблений, бо він не тільки смачний, але й готується просто!
Інгредієнти:
Нут
Спеції
Оливкова олія
Сік лимонний
Запечений перець без шкіри
Часник
Кунжутна паста теж є традиційним інгредієнтом, але якщо дорого — замінюйте на запечений перець, нічого страшного.
Приготування:
Всі інгредієнти кидаємо в чашу блендера і збиваємо до ідеальної кремової консистенції. Все! Хумус готовий!
У ньому продукти не втрачають свіжість, а спеції й олія зберігають свій смак.
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Просто і смачно — насолоджуйтесь!