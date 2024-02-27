Huawei представила вертикальну бездротову зарядну док-станцію потужністю 80 Вт

Разом із запуском складного смартфона Pocket 2, компанія Huawei представила новий аксесуар – вертикальну док-станцію для бездротової зарядки. UAportal розповів про цей пристрій детальніше.

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Дизайн і підключення

Цей новий продукт доступний у двох кольорах і може похвалитися дивовижною максимальною вихідною потужністю 80 Вт. Зарядна док-станція, розроблена з урахуванням зручності та безпеки користувача, має вбудовану систему охолодження, порт USB-C та функцію виявлення сторонніх предметів.

Додаткові функції

Однією з важливих функцій безпеки цього пристрою є його здатність виявляти металеві предмети, такі як ключі або монети, під час заряджання. У разі їх виявлення миготливий світлодіодний індикатор сповістить користувача про безпеку заряджання. Док-станція сумісна з різними пристроями, що додає універсальності та практичності її функціоналу.

Вартість і презентація

На жаль, деталі щодо ціни та конкретної дати запуску вертикальної бездротової зарядної док-станції Huawei поки що не розголошуються. Однак очікується, що це нове доповнення до їхньої лінійки, ймовірно, коштуватиме близько 100 доларів США, що робить її привабливим і доступним варіантом для споживачів, які шукають ефективні рішення для бездротової зарядки.

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