Хрумка картопля: ідеально підходить як гарнір або легка закуска до вечері 

Це справжня насолода для любителів смачних і простих страв. Ідеально підходить як гарнір або легка закуска до вечері

Легко та швидко, а результат — просто неймовірний.

Інгредієнти:

• Картопля — 800 г;

• Сир твердий (наприклад, чеддер) — 100 г;

• Сметана — 150 г;

• Зелень (петрушка, кріп) — 30 г;

• Сіль — на смак.

Спосіб приготування:

1. Картоплю помийте та відваріть у мундирах протягом 20-25 хвилин до м’якості.

2. Охолодіть картоплю та розріжте навпіл.

3. Деко застеліть пергаментом, натріть сир і рівномірно розподіліть його по деку.

4. Викладіть картоплю розрізом до низу.

5. Відправте в розігріту до 200°C духовку на 15-20 хвилин, поки не утвориться хрустка скоринка.

6. Зелень подрібніть та змішайте зі сметаною. Посоліть та перемішайте.

Готово!