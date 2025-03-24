Хрумка картопля: ідеально підходить як гарнір або легка закуска до вечері
Це справжня насолода для любителів смачних і простих страв. Ідеально підходить як гарнір або легка закуска до вечері
Легко та швидко, а результат — просто неймовірний.
Інгредієнти:
• Картопля — 800 г;
• Сир твердий (наприклад, чеддер) — 100 г;
• Сметана — 150 г;
• Зелень (петрушка, кріп) — 30 г;
• Сіль — на смак.
Спосіб приготування:
1. Картоплю помийте та відваріть у мундирах протягом 20-25 хвилин до м’якості.
2. Охолодіть картоплю та розріжте навпіл.
3. Деко застеліть пергаментом, натріть сир і рівномірно розподіліть його по деку.
4. Викладіть картоплю розрізом до низу.
5. Відправте в розігріту до 200°C духовку на 15-20 хвилин, поки не утвориться хрустка скоринка.
6. Зелень подрібніть та змішайте зі сметаною. Посоліть та перемішайте.
Готово!