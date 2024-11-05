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Хрусткі чебуреки на воді з сиром з доступних інгредієнтів
Хрусткі, рум’яні, з тягучим сиром. А готуються на воді та з доступних інгредієнтів.
Інгредієнти:
• Мінеральна вода;
• Борошно;
• Цукор;
• Олія;
• Сир голландський;
• Чедер;
• Сир Брі;
• Пармезан.
Спосіб приготування:
1. Змішати воду, борошно, цукор та олію й замісити тісто.
2. Загорнути його в харчову плівку й дати відпочити. Тим часом натерти сир.
3. Потім тісто розділити на частини й розкачати в тонкі круги.
4. Викласти сирне "асорті" на тісто й скріпити краї, як на відео.
5. Смажити в розігрітій олії до золотистої скоринки.
СМАЧНОГО.