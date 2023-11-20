Хризантеми в горщиках: поради для вирощування квітів

Виростити красиві, пишні хризантеми з насіння простіше, ніж ви можете собі уявити. Ці квіти витримують навіть сильні осінні заморозки, що робить їх чудовим вибором для будь-якого садівника, як досвідченого, так і недосвідченого. UAportal ділиться порадами від флористів.

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Існує два способи вирощування хризантем: з живців і з насіння. Кожен підхід має свої нюанси, але обидва можуть привести до успішних результатів.

Посів насіння

Коли справа доходить до посіву насіння хризантем на розсаду, ключовим моментом є вибір часу. Оскільки хризантеми цвітуть восени та взимку, найкраще висівати насіння навесні. Почніть з вибору сорту хризантеми, якому ви віддаєте перевагу, а насіння хризантем можна знайти в більшості квіткових магазинів. Для оптимального росту оберіть ґрунтову суміш, що складається з 60% торфу і 40% вермикуліту.

Для початку посіву візьміть прямокутний горщик і наповніть його ґрунтовою сумішшю. Зверху рівномірно розподіліть насіння і злегка засипте його землею. Рясно полийте горщик, накрийте його прозорою плівкою, зробіть у ній кілька отворів і поставте на сонячне місце.

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Серед садівників існують суперечки про те, які умови вирощування хризантем найкраще підходять для них. Одні вважають, що хризантемам краще рости в півтіні, інші – на сонці. Рекомендується поставити горщик з насінням хризантем на сонячне місце, поливати їх кожні 7-10 днів і терпляче чекати появи перших паростків.

Насіння хризантем не сходить швидко, тому не варто засмучуватися. Може пройти до місяця, перш ніж ви побачите перші паростки. Майте на увазі, що деякі пагони можуть бути сильнішими і вищими, в той час як інші можуть виглядати крихкими і молодими. Ця природна варіація є нормальною для хризантем, тому не потрібно хвилюватися, що ви зробили помилку.

Висаджування живців

Живці хризантем можна висаджувати на початку осені. Підготуйте для них окремі горщики або ділянку у відкритому ґрунті.

При посадці живців у горщики використовуйте ту ж саму ґрунтову суміш, що і для посіву. Акуратно закріпіть живець у ґрунті, полийте його і спостерігайте, як рослина приживається. Для створення більш пишного вигляду можна висадити кілька живців хризантеми в один горщик. Частота поливу повинна бути приблизно кожні 10 днів, коригуючи її за потреби залежно від рівня вологості ґрунту.

Нагадаємо, ми вже писали, як продовжити цвітіння хризантем.

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