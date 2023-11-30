Зберігають тепло в холодній воді: цікаві факти про морських котиків

Морські котики, яких часто обожнюють за їхню милу зовнішність, загалом не небезпечні для людини порівняно з іншими схожими на них істотами. UAportal підготував для вас декілька цікавих фактів про цих чарівних створінь.

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Вуса допомагають морським котикам у водному середовищі

Подібно до того, як вуса допомагають звичайним котам орієнтуватися в темряві, морські котики покладаються на свої вуса, щоб виявити зміни у водному середовищі. Це чудове пристосування дозволяє їм зберігати обізнаність навіть при відсутності світла.

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Варіації розмірів

Вага морських котиків може значно відрізнятися. Найменші особини важать лише 30 кг, а найбільші – вдесятеро більше. Самки при цьому зазвичай помітно менші за самців, приблизно на третину.

Самки морських котиків можуть контролювати процес запліднення

Самки морських котиків мають дивовижну здатність контролювати власний процес запліднення. Після спарювання з самцем вони можуть навмисно затримати запліднення яйцеклітини на кілька місяців, якщо поточні умови несприятливі для виживання потомства.

Здатність зберігати тепло

Цікавою особливістю морських котиків є їхня здатність зберігати тепло навіть у холодній воді. Завдяки повітрю, що міститься в їхньому хутрі, їхня шкіра залишається ізольованою від холодної температури навколишньої води.

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