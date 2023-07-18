Хаос поглине три знаки зодіаку цього тижня: кому слід готуватися до несподіваних поворотів

UAportal підготував гороскоп на цей тиждень, в якому розкривається хаос. Козеріг, Терези та Риби належать до тих знаків зодіаку, які будуть по-різному схильні до впливу бурхливої енергії. Приготуйтеся до несподіваних поворотів, емоційних коливань та випробувань на міцність.

Козеріг

Козерогам рекомендується підготуватися до хвилі непередбачуваності, занурившись у хаос, який на них чекає. Цього тижня стійкий і практичний характер випробуватиметься на міцність. Чекайте несподіваних поворотів у повсякденній рутині та міжособистісних стосунках. Прийняття майбутніх труднощів може відкрити можливості для зростання та адаптації.

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Терези

Терези, будьте готові до вихору змін у різних сферах життя. Цього тижня ви можете опинитися у штормі мінливих обставин та суперечливих емоцій. Рекомендується зберігати рівновагу та зосередитись на пошуку гармонії серед хаосу. Пам'ятайте, що будь-яка буря зрештою проходить, і настають світліші дні.

Риби

Риби, готуйтеся до насиченого пригодами тижня, що проходить через бурхливі води невизначеності. Прийміть хаос і дозвольте йому розпалити вашу уяву та творчі здібності. Інтуїція допоможе впоратися з несподіваними труднощами та відкрити для себе нові перспективи та можливості.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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