Гарячий пісний салат, на якому я схуд на 14 кг

Хто сказав, що пісна їжа — це нудно? Ось рецепт, який став моїм фаворитом! Легкий, ароматний, ідеально збалансований.

Інгредієнти:

Картопля

Свіжий перець

Помідори

Синя цибуля

Зелена цибуля + петрушка + кріп

Олія для смаження

Приготування:

Картоплю помити, нарізати брусочками та обсмажити на олії до золотистої скоринки.

Додати нарізаний брусочками перець, перемішати.

Помідори порізати дольками, зелень подрібнити, цибулю нарізати півкільцями.

Все додати до картоплі та довести до готовності. Вогонь вимкнути – нехай інгредієнти "подружаться".

Мінімум зусиль, максимум користі.