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Гарячий глінтвейн — це найкращий спосіб відчути зимовий настрій
Гарячий глінтвейн, як на мене, — це найкращий спосіб відчути зимовий настрій незалежно від погоди, бо за вікном не зовсім зима, але це не завадить створити її атмосферу у келиху!
ІНГРЕДІЄНТИ:
-1 пляшка сухого вина
-3 ст ложки меду
-0.5 зеленого яблука
-1 апельсин
-1/3 лимону та трохи імбиру
-2-3 палички кориці
-2 зірочки бадьяну
-3-4 шт гвоздики
ГОТУЄМО:
Приготування зазвичай легке і радісне, бо напій готується швидко і завжди вабить ароматами!
- наливаю в емальовану чи стальну каструлю вино
- додаю мед, спеції, половину апельсина і яблука, нарізані ломтиком
- вичавлюю сік з другої половини апельсина, додаю трішки лимону або його цедру та нарізаний ломтиком імбир
- довожу на середньому вогні до 60-70 градусів, щоб був гарячий, вимикаю вогонь
Накриваю кришкою чекаю ще 5-10 хвилин, щоб настоявсь
П’ю гарячим.
Вино можна брати й червоне і біле, але обов’язково сухе
Мед можна замінити на цукор
Спеції беріть за своїм смаком, але цілі не молоті
Не кип’ятіть напій