Гороскоп на тиждень 22-28 травня: три знаки зодіаку виконають бажання

UAportal підготував гороскопи, засновані на положеннях Південного вузла в Рибах, Плутона в Скорпіоні та Меркурія в Овні. Три знаки зодіаку зможуть виконати бажання завдяки цьому 22-28 травня.

Риби

На цьому тижні ви можете відчути задоволення від того, що ваші бажання збуваються, Риби. Південний вузол у вашому знаку наближає до виконання бажань, і, швидше за все, ви отримаєте те, про що мріяли. Ви знаходитесь в хорошому положенні, щоб залучити до свого життя достаток і процвітання.

Довіряйте інтуїції та прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, оскільки він спрямовуватиме у бік ваших бажань. Тримайте свій розум і серце відкритими, щоб прийняти необхідні для досягнення мети перевагу.

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Скорпіон

Цього тижня, Скорпіоне, ви можете побачити, як виконуються всі довгоочікувані бажання. Плутон у вашому знаку підтримує здійснення ваших бажань. Ви знаходитесь в позиції сили та впливу, і тому бажання, швидше за все, виконуватимуться з легкістю.

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Зосередьтеся на тому, чого хочете, і ви залучите необхідні можливості, щоб це сталося. Довіртеся процесу і вірте у себе.

Овен

На цьому тижні Меркурій у вашому знаку збігається з бажаннями Овни. Ви можете відчути задоволення, коли бажання здійсняться. Комунікативні навички сильні, і ви можете чітко та впевнено сформулювати свої бажання.

Швидше за все, ви отримаєте підтримку та співробітництво, необхідні для реалізації бажаного. Зберігайте оптимізм і вірте, що Всесвіт підтримує вас.

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