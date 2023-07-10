Гороскоп на 10-16 липня: три знаки зодіаку втілять бажання в життя

UAportal підготував гороскопи для трьох знаків зодіаку – Терезів, Скорпіона та Стрільця на тиждень 10-16 липня. Прогноз порине у захоплюючу сферу виконання бажань.

Терези

Під чарівним впливом Нептуна у Терезах Терези цього тижня опиняться в містичному танці з долею. Космічні сили об'єднуються, надаючи вам можливість стати свідком того, як ваші найзаповітніші бажання втілюються в життя. Всесвіт діє на вашу користь, спрямовуючи вас до подій, які виконають бажання вашого серця.

Будьте відкриті для знаків та випадковостей, які вас оточують, адже це космічна мозаїка, яка веде вас ближче до виконання бажань. Довіртеся невидимим течіям Всесвіту, Терези, і дозвольте магії виконання бажань зіткати свій чарівний мотив у вашому житті.

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Скорпіон

Глибині бажань Скорпіона посилюються коли Плутон проходить через ваш знак. Цей тиждень несе в собі величезний потенціал для виконання бажань, оскільки перетворююча сила Плутона підживлює ваші прагнення. Розкрийте приховані глибини свого серця і відкрийте бажання, які сплять усередині вас. Космос закликає вас прийняти своє справжнє "я" і прагнути того, що справді спалахує вашу душу.

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Коли ви погодите свої наміри з небесними енергіями, Всесвіт почне діяти відповідно до ваших найпотаємніших бажань. Піддайтеся перетворюючій енергії, яка оточує вас, Скорпіоне, і спостерігайте, як ваші бажання виявляються з інтенсивністю, що відображається в глибинах вашого серця.

Стрілець

Під променистим сяйвом Сонця в Стрільці вам, Стрілець, яскраво горить полум'я виконання бажань. Цей тиждень надає золоту нагоду втілити свої мрії в реальність. Скористайтеся своїм авантюрним духом і зробіть крок у царство безмежних можливостей. Всесвіт запрошує вас зробити сміливий стрибок і переслідувати ті пристрасті, які спалахують ваше серце.

Скористайтеся вогненною енергією Сонця, бо вона підживлює вашу впевненість і спалахує рішучість. З непохитною вірою у свій потенціал ви станете свідком того, як найпотаємніші бажання будуть виконуватися на ваших очах. Прийміть променисту енергію Сонця, Стрілець, і грійтеся в променях слави виконання бажань.

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