Гейзерна чи крапельна кавоварка: що краще обрати

Кавоварки є невіддільною частиною повсякденного життя. UAportal розповів про відмінності між крапельними та гейзерними кавоварками, а також про те, як задовольняють різні уподобання та практичні потреби.

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Спосіб заварювання

Крапельна кавоварка використовує простий метод приготування, коли гаряча вода заливається на кавову гущу, яка потім просочується через фільтр у чашку. У гейзерній кавоварці використовується унікальний метод, при якому вода нагрівається в камері, створюючи тиск, що змушує її підійматися вгору по трубці над меленою кавою, у результаті чого кава набуває сильнішого та міцнішого смаку.

Час заварювання

У випадку крапельної кавоварки, час заварювання може тривати від 5 до 10 хвилин, залежно від моделі кавоварки та кількості кави, що заварюється. Гейзерна кавоварка заварює каву швидше, у середньому від 3 до 5 хвилин, що робить її зручним варіантом для тих, хто завжди в русі.

Портативність і розмір

Краплинні кавоварки, як правило, більші за розміром і не такі портативні, як гейзерні. А от гейзерні кавоварки компактні та легкі, підходять для подорожей або невеликих житлових приміщень.

Потужність заварювання

Краплинні кавоварки зазвичай мають більшу продуктивність, ніж гейзерні, що робить їх ідеальними для тих, кому потрібно приготувати велику кількість кави за один раз. Гейзерні кавоварки краще підходять для приготування однієї або невеликої кількості чашок за раз.

Простота використання та обслуговування

Краплинні кавоварки відомі своїм зручним інтерфейсом і простотою обслуговування. Гейзерні кавоварки вимагають трохи більше уваги до деталей під час процесу очищення.

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