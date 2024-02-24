Де в будинку не варто вішати дзеркала, щоб уникнути потенційних неприємностей

Дзеркала мають різне значення для кожної людини: одні вважають їх звичайними елементами інтер'єру, а інші вірять у їхні містичні властивості. Упродовж історії кілька місць у домі вважалися несприятливими для розміщення дзеркал через передбачувані наслідки, пов'язані з ними. UAportal дізнався, де не варто вішати цей предмет інтер'єру.

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Навпроти вхідних дверей та вікон

Мудрість предків підказує, що позитивна енергія потрапляє в дім через вікна. Вважається, що якщо повісити дзеркало прямо навпроти вікна, воно протидіє цій позитивній енергії, створюючи небажаний ефект. Так само вважається, що відображення вхідних дверей у дзеркалі заважає позитивним силам і фінансовому процвітанню увійти в будинок.

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Спальня

Бажано утриматися від розміщення дзеркала в межах спальні. Існує повір'я, що якщо ваше власне відображення постійно присутнє протягом ночі, це може сприяти тому, що ви будете прокидатися з відчуттям неспокою, що потенційно може вплинути на настрій і самопочуття.

Дитяча кімната

Не рекомендується розташовувати дзеркальні поверхні в дитячій кімнаті або біля ліжка дитини. Діти вважаються більш сприйнятливими до впливу потойбічних істот. Крім того, наявність скляної поверхні становить потенційну загрозу безпеці, оскільки дитина може випадково розбити її, що може призвести до травми.

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