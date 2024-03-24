Де в побуті використати відбілювач: 3 цікавих лайфхаки

Відбілювач популярний серед багатьох господинь, демонструє свою вражаючу ефективність не лише в традиційних цілях, але й у різних сферах застосування. UAportal розповів про три лайфхаки з використанням білизни, які допоможуть вам у побуті.

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Усунення засмічень в каналізації

При виникненні стійких засмічень, спричинених залишками їжі та жиру в трубах кухонної раковини, білизна може прийти на допомогу. Просто залийте приблизно 0,5 л розчину в злив і залиште на годину. Після цього промийте труби великою кількістю води, щоб ефективно усунути засмічення.

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Боротьба з пліснявою

Цвіль часто може накопичуватися у вологих місцях, таких як стіни, плитка у ванній кімнаті або віконні рами. Використовуйте відбілюючий засіб, наповнивши розчином пляшку з пульверизатором і безпосередньо обприскавши уражені ділянки.

Після того, як розчин залишиться на поверхні приблизно на 30 хвилин, за допомогою губки видаліть залишки. Щоб запобігти появі цвілі в майбутньому, повторно обробіть раніше уражені ділянки на наступний день.

Очищення унітаза

Досвід показує, що відбілювач надзвичайно ефективно справляється з такими проблемами, як вапняний наліт та іржа в унітазах. За допомогою пульверизатора нанесіть засіб на поверхню унітаза так, щоб він потрапив у всі куточки та щілини.

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