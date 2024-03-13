Де розмістити телевізор для позитивної енергії та гармонії в домі: народні прикмети

Наявність телевізора вдома стала звичним явищем майже в кожній сучасній родині. Однак його розміщення має вирішальне значення, оскільки воно може суттєво впливати на енергетику та стосунки в родині. UAportal розповів, як зробити так, щоб телевізор не приносив жодних негативних енергій у вашу оселю.

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Однією з найпоширеніших помилок є розміщення телевізора в спальні. Категорично не рекомендується розміщувати його у спальні через негативний вплив на позитивний енергетичний потік.

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Темний екран телевізора затримує позитивну енергію і може призвести до конфліктів і навіть захворювань. Крім того, наявність його в спальні може негативно вплинути на ваш фінансовий добробут.

Для створення гармонійного середовища бажано уникати розміщення телевізора в кімнатах, де можуть спати члени сім'ї. З іншого боку, вітальня вважається ідеальним місцем для розміщення телевізора.

У спальні повинна панувати легка і спокійна атмосфера, сприятлива для відпочинку і розслаблення. Вона не повинна бути захаращена або порушена електронними пристроями. Для посилення заспокійливої атмосфери слід прикрасити спальню свічками та поставити живі квіти, які можуть суттєво сприяти створенню умиротвореної атмосфери.

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