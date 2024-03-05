Де не варто вішати дзеркало: народні прикмети та забобони

При виборі дзеркала люди часто думають про естетику та зручність, не рахуючи важливості його розміщення. Однак у Китаї його розміщення вважається справжньою наукою. UAportal розповів, як дзеркало впливає на енергетику простору та його мешканців.

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З давніх-давен дзеркала асоціюються зі збереженням і відображенням людської душі, яка розглядається як енергія. Цей зв'язок призвів до виникнення численних забобонів та вірувань. Наприклад, у деяких культурах вважається, що їсти, дивлячись у дзеркало, або вдивлятися у свої очі протягом тривалого часу може мати негативні наслідки.

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Є припущення, що тривалий погляд на дзеркало може прискорити процес старіння. Тому не рекомендується вішати їх безпосередньо над ліжком.

Ще один аспект, який слід враховувати, – це вплив історії та стану дзеркала. Не рекомендується тримати в будинку тріснули або старі дзеркала. Антикварні дзеркала, попри свою привабливість, могли увібрати в себе енергетику попередніх власників, що потенційно може впливати на життя.

Якщо до вас прийшов неприємний гість, рекомендується також ретельно очистити всі предмети, з якими він контактував, зокрема, дзеркала, оскільки вони можуть вбирати негатив. До того ж, якщо у певних місцях вдома часто бувають гості, краще не вішати там дзеркала.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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