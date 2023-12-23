Де не варто розміщати годинники в будинку: Забобони та прикмети

У кожній оселі годинник слугує не лише практичним пристроєм для визначення часу, але й уособленням життя, руху та ритму. Однак, щоб зберегти гармонію і щастя, важливо дотримуватися обережності при виборі місця його розташування в будинку. UAportal дає декілька порад згідно з прикметами.

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Спальня

Розслабитися і досягти спокійного відпочинку стає легше, коли не заважає постійне нагадування про час. Годинник у спальні асоціюється з порушеннями сну, неспокоєм, зневірою та потенційними проблемами зі здоров'ям. Натомість оберіть непомітний настільний годинник, що тихо цокає, якщо вам потрібно відстежувати час у спальні.

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Кухня

Згідно з принципами фен-шуй, годинник на кухні може несвідомо притягувати фінансові труднощі, нещастя та борги. Символізуючи прискорення часу і виснаження ресурсів, годинник може ненавмисно порушити енергетичний потік достатку. Замість цього використовуйте зручний кухонний таймер або вбудуйте циферблат у конструкцію плити чи духовки.

Ванна кімната

Згідно з віруваннями фен-шуй, годинник у ванній кімнаті може сприяти втраті енергії, благополуччя і процвітання. Якщо у ванній кімнаті необхідно відстежувати час, краще розмістіть невеликий водонепроникний годинник на полиці або прикріпіть його до стіни.

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