Де зберігати одяг, якщо у вас немає шафи: Топ-3 лайфхаки

UAportal підготував статтю, яка допоможе максимально ефективно використовувати простір і зберігати одяг організовано за відсутності традиційної шафи.

Використовуйте місце під ліжком

Можна використовувати контейнери для зберігання або мішки, спеціально розроблені для того, щоб поміститися під меблями. Ці контейнери зазвичай плоскі і легко вміщуються під ліжком, що робить їх зручним і компактним рішенням.

Одяг можна акуратно скласти і покласти в контейнери, зберігаючи його впорядкованим і легкодоступним. Цей спосіб особливо корисний для зберігання сезонного одягу або речей, які не часто носять.

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Використовуйте гачки або полиці, встановлені на стіни

Гачки або полицю можна встановити на стіні або за дверима, щоб створити імпровізовану шафу. Одяг можна розвісити на вішалках і розмістити на полиці або гачках.

Цей спосіб дозволяє зберігати одяг без складок і його добре видно. Крім того, підвісні тримачі з декількома відділеннями можна використовувати для зберігання дрібних речей, таких як шкарпетки, шарфи або аксесуари.

Максимізуйте простір у шухлядах

Якщо у вас немає шафи для одягу, важливо максимально використовувати простір у шухлядах. Речі повинні бути акуратно складені, а для розділення різних типів одягу можна використовувати перегородки.

Нагадаємо, стиліст дала рекомендації жінкам щодо актуальності їх одягу. Які речі потрібно прибрати з вашого гардероба, щоб виглядати стильно.

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