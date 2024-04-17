Газова чи індукційна плита: яка прослужить довше

При виборі кухонної плити важливо розуміти всі її функції. UAportal розповів, яку краще обрати: газову чи індукційну.

Енергозатратність

Індукційні плити є менш енергозатратними, адже газ коштує набагато дорожче. Крім того, каструлі та сковорідки нагріваються на індукційній плиті набагато швидше.

Безпека

Індукційні плити вважаються досить безпечними. Під час готування її поверхня залишається відносно прохолодною, що зменшує ризик опіків. В той час як газові мають відкрите полум'я, яке може становити небезпеку, особливо при неправильному використанні.

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Чистота

Індукційні плити набагато легше чистити. Її гладка скляна або керамічна поверхня легко протирається, оскільки немає решіток або конфорок, які потрібно знімати і мити окремо, які є в газових.

Контроль температури

Індукційні плити забезпечують кращий контроль температури та швидке приготування. Газовим потрібен деякий час між зміною інтенсивності полум'я і фактичною зміною температури, що ускладнює підтримання постійного рівня тепла.

Вартість

Газові плити, як правило, є бюджетнішими і доступнішими. Однак індукційні плити стають все популярнішими, тому існує досить великий ціновий та функціональний діапазон. Також вони прослужать набагато довше, ніж газові.

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