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Футуристичні фільми 2018 року, які не можна пропустити

Владислав Москаленко

Футуристичні фільми 2018 року, які не можна пропустити

UAportal підготував список найкращих фільмів 2018 року, які відправлять глядача у захоплюючу подорож у невідомість. Від напружених сюжетних ліній до насичених дією сцен, ці фільми обов'язково задовольнять потяг до всього науково-фантастичного.

Переправа

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Наукова фантастика, Трилер

Країна: Китай

Тривалість: 1год 39хв

Рік: 2018

Продюсер: Чжунцзюнь Ван

2025 року група біженців із розореної війною країни шукає притулку у невеликому рибальському містечку. Однак їхнє прибуття зустрінуте з підозрою та страхом, що призводить до серії жорстоких зіткнень. У міру ескалації напруженості розкривається справжня природа особистості біженців, що призводить до шокуючого одкровення майбутньому людства.

Перші

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Наукова фантастика, Драма

Країна: США

Тривалість: 1год 46хв

Рік: 2018

Продюсер: Бо Віллімон

У недалекому майбутньому група астронавтів готується стати першими людьми, що ступили на Марс. Зіткнувшись з технічними труднощами та особистими демонами, вони повинні подолати свої розбіжності та працювати разом, щоб досягти своєї кінцевої мети. Однак, коли трапляється трагедія, їхня місія опиняється під загрозою, змушуючи їх засумніватися у своїй прихильності до освоєння космосу.

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Ті, що летять крізь ніч

Рейтинг IMDB: 5.9

Жанр: Наукова фантастика, Жахи

Країна: США

Тривалість: 1год 30хв

Рік: 2018

Продюсер: Деніел Чероне

У 2093 році команда вчених та шукачів пригод вирушає на перехоплення таємничого інопланетного корабля. Під час подорожі космосом вони стикаються з низкою смертельно небезпечних перешкод і жахливих істот, що призводить до боротьби за виживання всупереч усім обставинам.

Походження

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Наукова фантастика, Трилер

Країна: Велика Британія

Тривалість: 1год 50хв

Рік: 2018

Продюсер: Пол У.С. Андерсон

Група пасажирів на борту космічного корабля, що прямує на далеку планету, опиняється на мілині, коли їхнє судно виходить з ладу. Намагаючись з'ясувати правду про своє становище, вони виявляють, що хтось чи щось на борту має намір завадити їм дістатися місця призначення.

Порятунок

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Наукова фантастика, Драма

Країна: США

Тривалість: 1год 40хв

Рік: 2018

Продюсер: Ліз Крюгер

Коли виявляється, що величезний астероїд знаходиться на шляху зіткнення із Землею, молодий технологічний мільярдер та аспірант Массачусетського технологічного інституту об'єднуються, щоб спробувати запобігти катастрофі. Наперегонки з часом вони повинні розібратися у складних політичних та особистих відносинах, щоб урятувати людство від вимирання.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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