Французський цибулевий суп: класичний рецепт

Цибулевий суп, справжня Французька кухня!

Ось класичний рецепт цибулевого супу:

Інгредієнти:

• 5-6 середніх цибулин

• 50 г вершкового масла

• 1 столова ложка оливкової олії

• 1 літр яловичого або курячого бульйону

• 150 мл білого сухого вина (за бажанням)

• 1 столова ложка борошна

• 1 лавровий лист

• 2-3 гілочки чебрецю

• Сіль і чорний перець за смаком

• 100 г твердого сиру (наприклад, Грюйер або Пармезан)

• 4-6 шматочків багета або батона

Приготування:

1. Розтопіть вершкове масло з оливковою олією у великій каструлі на середньому вогні.

2. Додайте нарізану тонкими кільцями цибулю і смажте на повільному вогні приблизно 30-40 хвилин, часто помішуючи, поки вона не стане золотистою і карамелізованою.

3. Додайте борошно і добре перемішайте, смажте ще 1-2 хвилини.

4. Влийте біле вино (якщо використовуєте) і дайте йому випаруватися протягом кількох хвилин.

5. Влийте бульйон, додайте лавровий лист, чебрець, сіль і перець. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 20-30 хвилин.

6. Підсмажте шматочки багета або батона в духовці до золотистої скоринки.

7. Натерті шматочки сиру покладіть на багет і знову запечіть, поки сир не розплавиться.

8. Перед подачею налийте суп у тарілки, покладіть зверху скибочку підсмаженого хліба з сиром.

Смачного! Готуйте з любов’ю