Фобії за гороскопом: чого бояться знаки зодіаку

У кожної людини, незалежно від її віку, рано чи пізно можуть проявлятися певні страхи, які переслідують її у різний час. Практично кожна людина чогось боїться у своєму житті, а за словами астрологів, це пов’язано зі знаками зодіаку.

Тому й не дивно, що ще здавна люди, які цікавляться астрологією, кажуть, що тривога та страх перед певними речами чи сутностями в нашому житті визначаються знаками зодіаку. Водночас астрологи чітко говорять про те, що наші фобії залежать, в тому числі, від місяця народження, пише видання eska .

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Астрологи склали опис страхів для всіх знаків зодіаку:

Овен

Людей цього знаку зодіаку невдача паралізує. Найбільше в житті ці люди бояться, що хтось інший може бути кращим за них.

Телець

Народжені під цим знаком зодіаку найбільше бояться нестачі грошей у житті. Це пов’язано з тим, що вони дуже цінують фінансову стабільність.

Близнюки

Представники цього знаку зодіаку найбільше за все лякаються думки про те, що хтось може вирішувати замість них.

Рак

Люди, народжені під цим знаком зодіаку, найбільше в житті бояться бути покинутими. Вони надзвичайно емоційні люди.

Лев

Народжені під цим знаком найбільше за все бояться невігластва з боку інших людей.

Діва

Представники цього знаку зодіаку найбільше бояться втратити контроль над реальністю.

Терези

Люди, народжені під цим знаком зодіак бояться самотності – це їхній найбільший страх. Також вони бояться жити наодинці.

Скорпіон

Народжені під цим знаком зодіаку бояться самотності і відмови. Хоча, на перший погляд, вони майже нічого не бояться.

Стрілець

Представники цього знаку зодіаку бояться браку життєвого простору. Тому не дивно, що вони також бояться обмежень у житті.

Козеріг

Люди, народжені під цим знаком зодіаку, завжди прагнуть бути номером один. Тому їх дуже лякає страх невдачі.

Водолій

Народжені під цим знаком зодіаку бояться діяти в житті так само, як інші. Тому вони полюбляють плисти проти течії.

Риби

Представники цього знаку зодіаку бояться за своїх близьких і почуття безпорадності їх жахає.

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