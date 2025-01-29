Фізичною активністю необхідна для нормального існування. 10-15 хвилин зарядки творять дива

Ми знаходимося в такій точці розвитку людства, коли ми вже не можемо розглядати питання: займатися фізичною активністю чи ні. Це просто необхідність для нормального існування і функціонування, як фізичного так і ментального.

підвищує стресостійкість

знижує напругу

запобігає хворобам

зберігає основні функції тіла

дозволяє набирати мінімальну активність , що забеспечує нормальну роботу всього організму

надає відчуття опори в житті

Яка активність? Не важливо! Якась! 10-15 хвилин зарядки творять дива. В прямому сенсі. В це важко повірити, можна тільки перевірити)