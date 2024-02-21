Лютнева повня: що вона принесе для вогняних знаків зодіаку

Небесний світ готується до знаменної події з наближенням лютневого повного місяця. Цей місячний феномен, відомий як Сніжний Місяць, досягне свого зеніту о 7:30 ранку за східноєвропейським часом 24 лютого.

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Повний місяць, який часто розглядається як поворотний момент, кульмінація або пробудження, має важливе значення у космічних традиціях. За словами відомого астролога Кайла Томаса, енергії, що оточують цю повню, є складними та різноманітними.

У практичному та ефективному зодіакальному знаку Діви (5 градусів), повня цього місяця несе в собі поєднання енергій, які заслуговують на нашу увагу. Томас припускає, що в цей період можуть виникнути проблеми, включаючи потенційні невдачі, депресію, розставання та відчуття ізоляції.

Однак він також зазначає, що гармонізуючий вплив проявляється, коли повний місяць протистоїть Меркурію. Це вирівнювання підкреслює необхідність пошуку балансу в розумі, емоціях та серці.

UAportal підготував гороскоп для Овна, Лева та Стрільця. Дізнайтеся про вплив лютневої повні на вогняні знаки зодіаку.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Овни, на вас чекає шквал обов'язків і проєктів, пов'язаних з роботою. Ваша увага, швидше за все, зміститься у бік пріоритетів та професійних починань, а не відпочинку та спонтанності. На робочому місці на вас чекають значні зміни, що знаменують важливий переломний момент.

Можливо, ви завершуєте важливий проєкт або навіть переходите з однієї роботи на іншу у пошуках нових можливостей. Томас радить звернути увагу на своє самопочуття в цей період, закликаючи вас поставити фізичне здоров'я на чільне місце і при необхідності звернутися за медичною допомогою.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, настав час уважніше придивитися до свого фінансового ландшафту. За словами Томаса, зараз ваші доходи та витрати можуть не збігатися, що вимагає обережності та самоаналізу. Хоча ретельна оцінка ваших фінансів дасть позитивні результати, ця фаза повного місяця може також принести спокусу зробити важливу покупку.

Подумайте про переоцінку, перш ніж зробити покупку. З іншого боку, на вашому шляху можуть з'явитись несподівані фінансові надходження – підвищення зарплати, нова робота чи додаткове джерело доходу. У разі втрати доходу необхідно вжити швидких заходів, щоб забезпечити собі нове джерело.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Успіх чекає на вас, амбітні Стрільці. З тріумфами у професійному житті, новими можливостями та захопливими віхами на горизонті, ви готові продемонструвати світові свою доблесть.

Будьте готові до можливих поступів по службі та визнання, що свідчить про значні досягнення. Однак Томас радить не забувати про інші аспекти свого життя, орієнтуючись на ці здобутки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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