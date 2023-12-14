Факти про Мулен Руж: Що приховує один з найвідоміших театрів світу

Мулен Руж, культове кабаре, зачаровує глядачів по всьому світу вже понад 130 років. Чарльз Зідлер і Жозеф Оллер, його візіонери-засновники, виконали свою місію, створивши найвідоміше кабаре, відоме людству. UAportal дізнався факти про Мулен Руж.

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Історія назви

Походження назви Мулен Руж можна простежити в багатій історії Монмартру. Легенда свідчить, що на засновників закладу особливо вплинув маленький червоний вітряк, який асоціювався з трагічною подією. В останні дні правління Наполеона Бонапарта у 1814 році, коли Парижу загрожувала неминуча поразка від росіян, почався бій, у якому загинули брати Дербе. На згадку про синів, їх мати поставила маленький червоний вітряк на їхній могилі.

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Електрика в Парижі

Мулен Руж має честь бути першою будівлею в Парижі, де наприкінці 1800-х років була використана електрика. Ця революційна технологія не тільки дала життя обертовим рукавам вітряка, але й освітила всю будівлю електричними лампочками. Це був по-справжньому наелектризований час як для легендарних танцюристів, так і для гостей.

За межами кабаре-шоу

Мулен Руж був не лише місцем для виступів кабаре. Як один з найвеличніших розважальних закладів Парижа, він міг похвалитися величезним танцполом і сценою, на якій виступали знамениті танцюристи канкану. Крім того, він мав чарівний задній сад, де можна було покататися на віслюках.

Історія канкану

Канкан, хоч і пов'язаний з Мулен Руж, народився раніше його відкриття. Його точна поява не визначена, але його попередник, квадрилья натуралістів, з'явився у 1820-х. Танець став популярним завдяки високим підніжкам і стрибкам-сплітам, набувши популярності на Монмартрі в 1850-х, а потім був адаптований у Лондоні й засуджений британською публікою за провокаційний характер.

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