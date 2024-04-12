Цей знак зодіаку очікує поганий розвиток кар'єри і проблеми зі здоров'ям: гороскоп на 2024 рік

UAportal підготував гороскоп для Терезів на 2024 рік. Дізнайтеся, як зірки впливають на кар'єру та загальне самопочуття людей, народжених під цим знаком зодіаку.

Кар'єра

Терези зіткнуться з поганим розвитком кар'єри, проблемами та штрафами на роботі, а також з можливою зміною місця роботи. Цей рік вимагає бути уважними, щоб подолати ці виклики. Ключові періоди та дати, про які слід пам'ятати протягом року – травень-липень та жовтень-листопад.

Навчання

Терези можуть розраховувати на успіхи у навчанні, високу працездатність та легкість у вивченні нового. Використання цих можливостей забезпечить безперешкодний освітній шлях. Ключові періоди для досягнень у навчанні – вересень-листопад.

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Кохання

Терези можуть розраховувати на повноцінні відносини та взаєморозуміння. Цей рік пропонує гармонійні зв'язки та поглиблення зв'язків. Ключові періоди для зміцнення любовних зв'язків – з червня до серпня та з листопада до грудня.

Здоров'я

Для Терезів дуже важливо приділяти увагу здоров'ю. Рекомендується бути обережними та уважними, щоб уникнути частих нездужань чи проблем зі здоров'ям близьких, які впливають на самопочуття. Ключові періоди, коли варто приділити увагу здоров'ю – серпень-вересень.

Невдачі

Терезам вкрай важливо бути обачними і уникати невиправданих ризиків. Наслідки невдач можуть бути значними. Ключові періоди для прояву обережності – з квітня до червня і з жовтня до листопада.

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