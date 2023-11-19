Цим трьом знакам зодіаку варто знайти час для відпочинку: Гороскоп на тиждень з 20 по 26 листопада

UAportal підготував гороскоп для Левів, Терезів і Риб на тиждень з 20 по 26 листопада. Дізнайтеся, як ці знаки зодіаку можуть знайти баланс і покращити своє самопочуття за допомогою відпочинку і дозвілля.

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Лев

Леви, цього тижня релаксація і дозвілля відіграватимуть важливу роль у підтримці балансу серед вашого напруженого графіка. Вам вкрай важливо розставити пріоритети в турботі про себе і знайти моменти радості і спокою.

Варто дозволити собі заняття, які допоможуть вам перезарядитися і сприятимуть заспокоєнню. Пам'ятайте, що час для відпочинку дуже важливий для вашого загального самопочуття.

Терези

Терези, цей тиждень підкреслює важливість відпочинку у вашому житті. Як повітряний знак, ви знаходите розраду в гармонії і рівновазі. Скористайтеся можливістю розслабитися і покращити своє самопочуття.

Заняття, які приносять вам радість і запалюють вашу творчість, допоможуть відновити гармонію у вашому житті. Незалежно від того, чи присвячуєте ви час малюванню, практиці йоги або просто читаєте цікаву книгу, віддавайте перевагу тим заняттям, які відповідають вашим пристрастям.

Риби

Риби, цей тиждень нагадує вам про важливість відпочинку і дозвілля у вашому житті. Присвятіть час догляду за собою і займіться справами, які приносять вам спокій і умиротворення. Чи то медитація біля тихого водоймища, чи розслаблення в пінній ванні, віддайте перевагу заняттям, які живлять вашу чутливу душу і відновлюють енергію.