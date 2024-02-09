Ці знаки зодіаку покращать свої дружні стосунки у високосному році

UAportal підготував астрологічний прогноз на 2024 рік. Дізнайтеся, як Риби, Рак і Терези можуть поводитися у своїх дружніх стосунках та спілкуванні з оточуючими цього року.

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Риби

Риби відомі своєю емпатійною та співчутливою натурою. Вони дуже чутливі до потреб інших, що робить їх відмінними друзями, які завжди готові вислухати або запропонувати підтримку.

У 2024 році вони будуть схильні до творчих та яскравих особистостей, формуючи міцні та значущі зв'язки з однодумцями. Риби стануть більш відкритими для знайомства з новими компаніями, що призведе до цікавих та насичених дружніх стосунків. Крім того, слід пам'ятати про встановлення здорових кордонів, щоб не дозволити іншим використовувати себе у власних інтересах.

Рак

Раки відчують розквіт дружніх зв'язків та особистого життя, оскільки вони стануть більш відкритими та товариськими з оточуючими. Вони відрізняються дбайливою натурою, що робить їх цінними друзями та опорою у своїх соціальних колах.

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Цього року вони шукатимуть друзів, які розділятимуть їхні цінності та цілі, що призведе до появи міцних та важливих зв'язків. Ракам також важливо надавати пріоритет турботі про себе та зберігати баланс між своїми соціальними зобов'язаннями та особистим благополуччям.

Терези

Для Терезів 2024 рік стане роком налагодження нових зв'язків та зміцнення існуючих. Їхній чарівний і дипломатичний характер полегшить їм знайомство з широким колом друзів з різних сфер життя.

Вони будуть досягати успіху в оточенні, яке дозволяє їм досягти гармонійної взаємодії і відкриває можливості для особистісного зростання. Однак, прагнучи гармонії, Терезам слід також пам'ятати про збереження своєї справжності і бути вірними собі в дружбі та соціальній взаємодії.

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