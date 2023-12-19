Ці знаки зодіаку зіткнуться з невдачами на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців, Близнюків, Раків та Левів. На цьому тижні, коли Марс входить у знак Лева, для цих знаків зодіаку прийде смуга невдач. Будьте готові до потенційних неприємностей та обережно підходьте до різних аспектів життя, щоб мінімізувати негативний вплив.

Відео дня

Овен

Цього тижня Овнам слід виявляти особливу пильність та обережність, оскільки Марс входить у знак Лева. До важливих рішень та ризиків слід підходити здорово, оскільки імпульсні дії можуть призвести до небажаних наслідків.

Телець

Зі входженням Марса у знак Лева, Тільцям слід приділити значну увагу фінансовим питанням. Рекомендується обачно ухвалювати рішення щодо великих інвестицій, а звернення за порадою до експертів може дати цінні вказівки.

Читайте також: "Епоха лиходіїв" принесе великий успіх трьом знакам зодіаку: їхнє життя перевернеться

Близнюки

Враховуючи планетарний вступ Марса у знак Лева, Близнюкам слід віддавати перевагу усвідомленому спілкуванню. Уникайте конфліктів та марних суперечок, ретельно підбираючи слова і думаючи, перш ніж говорити.

Рак

При переході Марса у знак Лева, Ракам слід приділяти більше уваги турботі про себе та уникати непосильних обов'язків. Емоційна підтримка та дотримання збалансованого порядку денного можуть допомогти впоратися зі складними обставинами.

Лев

Для самих Левів входження Марса в їхній знак може дати моменти нещастя. Дуже важливо зберігати терпіння та уникати імпульсивних дій. Сприймайте невдачі як можливості особистісного зростання.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!