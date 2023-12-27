Ці знаки зодіаку збільшать свою соціальну енергію на тижні

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Левів, Близнюків, Стрільців та Водоліїв. Цього тижня Марс увійде у знак Терезів, що принесе приплив соціальної енергії, який позитивно позначиться на цих знаках зодіаку.

Відео дня

Терези

Терези, будучи повітряним знаком, процвітають у соціальних ситуаціях. Під впливом Марса Терези випромінюватимуть ще більше чарівності та харизми, що зробить їх душею компанії. Вони будуть магнетично привабливі і насолоджуватимуться спілкуванням, налагодженням контактів та знайомства з новими людьми.

Лев

Лев як вогненний знак любить бути у центрі уваги. З переходом Марса у Терези Леви стануть ще більш екстравертними та товариськими. Вони будуть душею будь-якої компанії, жартуватимуть, розповідатимуть історії та розважатимуть усіх навколо.

Читайте також: Три знаки зодіаку здобудуть раптову славу та публічне визнання

Близнюки

Близнюки, повітряний знак, відомий своєю комунікабельністю, на цьому тижні будуть ще більш схильні до спілкування та контактів з іншими людьми. Під впливом Марса у Терезах їхня допитливість загостриться, і вони вступатимуть у змістовні бесіди, легко встановлюючи нові зв'язки.

Стрілець

Стрільці, вогняний знак із жагою пригод, цього тижня будуть схильні до участі у соціальних заходах. Їхня життєва енергія посилиться і вони охоче досліджують нові можливості та знайомляться з новими культурами. Марс у Терезах зробить їх душею будь-якого заходу, який вони відвідають.

Водолій

Водолії демонструють унікальний підхід до соціальної взаємодії, що виділяє їх як один із найсоціальніших знаків зодіаку. Вони відомі своїми інтелектуальними здібностями та прогресивним мисленням. Водолії розвивають зв'язки нетрадиційними методами, беручи участь у дискусіях, що спонукають до роздумів, та у групових заходах щодо зміцнення соціальних відносин.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!