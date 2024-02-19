Ці знаки зодіаку будуть найзаздрішніми на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Водоліїв, Риб, Тельців, Близнюків та Левів. Планетарний рух цього тижня вплине на заздрісні нахили певних знаків зодіаку.

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Водолій

Перше місце серед найбільш заздрісних знаків зодіаку можна віднести до Водолія. Незалежний і відсторонений характер Водоліїв може призвести до того, що вони будуть тихо заздрити досягненням та стабільності інших, що може спонукати їх прагнути такого успіху.

Риби

Риби, з їхньою співчутливою і чуйною натурою, можуть опинитися на другому місці серед найбільш заздрісних знаків зодіаку. Вплив Марса у Тельці може призвести до того, що Риби заздрять матеріальному успіху або володінню інших людей, сприяючи порівнянню та почуттю ревнощів.

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Телець

Сильне прагнення до стабільності та безпеки може призвести до того, що вони заздрять можливостям та різноманітності в житті інших людей, викликаючи почуття туги. Тільцям слід скористатися цим планетарним входженням Марса, щоб оцінити свої сильні сторони та визнати невід'ємну цінність свого сталого та практичного підходу.

Близнюки

Вплив Марса у Тельці може спонукати Близнюків відчувати заздрість до глибоких емоційних зв'язків та глибоких стосунків, які, здається, мають інші. Їх пристосувальний характер може призвести до того, що вони прагнутимуть глибших зв'язків.

Лев

Леви, з їх природним прагненням до уваги і визнання, можуть відчувати заздрість до досягнень і уваги, які, здається, без особливих зусиль привертають до себе інші. Це можливість для Лева зосередитися на власних досягненнях та відзначити свої індивідуальні таланти та обдарування.

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