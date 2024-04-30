Ці знаки зодіаку будуть найщасливішими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Левів, Терезів, Водоліїв та Стрільців. На цьому тижні входження Меркурія у знак Близнюків впливає на щастя та позитивний настрій цих знаків зодіаку.

Близнюки

Цього тижня, коли Меркурій увійде у знак Близнюків, можливий сплеск щастя та позитиву. Близнюки можуть опинитися на вершині шкали щастя в цей час, приймаючи зміни, спричинені цим планетарним зміщенням. Кмітливий та товариський характер дозволяє їм легко контактувати з іншими людьми та знаходити щастя у спілкуванні та нових зв'язках.

Лев

З переходом Меркурія у знак Близнюків Леви можуть опинитися серед найщасливіших знаків зодіаку цього тижня, що додасть почуття радості та хвилювання до їхньої душевної натури. Природні лідерські якості та прагнення до визнання можуть посилити їхнє щастя, оскільки вони процвітають у центрі уваги.

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Терези

Планетарне зміщення у Близнюки також може принести відчуття щастя Терезам. Їхнє прагнення до гармонії та рівноваги добре узгоджується з поточною енергією Меркурія, що дозволяє випробувати нове почуття спокою та задоволення.

Водолій

Планетарний зсув цього тижня може призвести до того, що Водолії зазнають підвищеного почуття щастя. Їхнє незалежне та прогресивне мислення дозволяє вітати зміни, що призводить до відчуття хвилювання та радості.

Стрілець

Під час планетарного входження Меркурія у знак Близнюків цього тижня Стрільці можуть опинитися серед найщасливіших знаків зодіаку. Їхній авантюрний і оптимістичний характер добре узгоджується з енергією планетарного зсуву, дозволяючи їм з нестримним ентузіазмом сприймати нові враження.

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