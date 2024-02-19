Ці знаки зодіаку будуть найлюблячішими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Дів, Терезів, Скорпіонів, Стрільців та Козорогів. Цього тижня вплив Марса, що вступає до Тельця, посилює любовні риси знаків зодіаку.

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Діва

Оскільки цього тижня Телець вступає у поєднання з Марсом, на перше місце як найлюбіший знак зодіаку виходять Діви. Дбайлива натура посилюється, що робить їх неймовірно ніжними та уважними. Це віддані коханці, які приділяють пильну увагу потребам та емоціям свого партнера. Їхній практичний підхід до кохання забезпечує стабільність і вірність у відносинах.

Терези

Чарівність і дипломатичність роблять їх майстерними у створенні гармонійних та люблячих відносин. Вони цінують партнерство та прагнуть створити романтичні та збалансовані відносини. Під час цього транзиту їхнє прагнення до справедливості та гармонії посилюється, що робить їх ще більш уважними та люблячими партнерами.

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Скорпіон

Інтенсивна і пристрасна натура підживлює їхню любов до своїх партнерів, створюючи глибокий і значний зв'язок. Вони неймовірно віддані та захищають своїх партнерів, даючи їм відчути, що їх цінують та бережуть. У цьому транзиті їхня емоційна глибина посилюється, що дозволяє їм висловлювати свою любов більш відкрито та достовірно.

Стрілець

Авантюрна та відкрита натура робить їх неймовірно люблячими та підтримуючими партнерами. Вони щедрі на прихильність і люблять розсмішити своїх партнерів та підняти їм настрій. У цьому транзиті їхня спонтанність і оптимізм роблять їхню любов ще більш заразливою, створюючи легку і ніжну атмосферу в їхніх стосунках.

Козоріг

Практична та відповідальна натура виливається у ґрунтовну та міцну любов до своїх партнерів. Вони висловлюють свою любов через вірність, стабільність та постійну підтримку своїх партнерів. Під час цього транзиту їх рішучість і надійність посилюються, що робить їхню любов ще міцнішою і щирішою.

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