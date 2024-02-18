Ці знаки зодіаку будуть найемоційнішими на наступному тижні

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Терезів, Стрільців, Козорогів та Риб. Дізнайтеся, які зірки впливатимуть на ці знаки зодіаку та їхній емоційний стан.

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Близнюки

Завдяки високій адаптації вони чутливі до навколишнього середовища та емоцій оточуючих, що призводить до сильних перепадів настрою та сприйнятливості до зовнішніх факторів. У поточний період люди, народжені під знаком Близнюків, можуть почуватися емоційно перевантаженими, і їм було б корисно знайти підтримку та розуміння у своєму соціальному колі.

Терези

Їхнє сильне прагнення до гармонії та рівноваги може зробити їх особливо чутливими до розбіжностей чи конфліктів у відносинах, що призводить до глибоких переживань та проблем із збереженням внутрішнього спокою. Терезам було б корисно знайти здорові виходи для своїх емоцій, такі як медитація чи творче самовираження.

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Стрілець

Авантюрний і волелюбний характер іноді може маскувати їхній глибокий емоційний зв'язок з навколишнім світом, і в цей період вони можуть зіткнутися з сильними емоціями та підвищеним почуттям уразливості. Стрільцям вкрай важливо розпізнавати та приймати свої емоції, дозволяючи собі відчувати їх без осуду, і знаходити втіху у дбайливій підтримці близьких людей.

Козоріг

Амбітний і практичний характер не завжди може відповідати їх емоційним потребам, що призводить до внутрішнього занепокоєння та підвищеного почуття емоційного напруження. Зараз Козорогам важливо надавати пріоритет турботі про себе і шукати можливості для емоційної розрядки за допомогою таких видів діяльності, як ведення журналів або проведення часу на природі.

Риби

Співчутливий та чуйний характер може залишити їх глибоко порушеними емоціями оточуючих, що потенційно може призвести до коливань у їхньому власному емоційному стані. Для Риб дуже важливо встановити здорові емоційні кордони і займатися практиками, що допомагають очистити та заземлити їхню емоційну енергію, наприклад медитацією або йогою.

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