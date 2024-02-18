Ці знаки зодіаку будуть найдружелюбнішими на наступному тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців, Раків, Левів та Терезів. Дізнайтеся, як зірки та планетарні рухи впливатимуть на життя та дружні стосунки цих знаків зодіаку.

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Овен

Відомі своєю кмітливістю та ентузіазмом, Овни часто швидко знаходять спільну мову з іншими людьми. Вони від природи товариські та наполегливі, що допомагає їм легко заводити дружбу. Їх пристрасний та енергійний підхід робить їх особливо веселими та цікавими для оточуючих.

Телець

Тільці відомі тим, що вони вірні та надійні друзі, які постійно підтримують і стоять поряд з тими, хто їм близький. Проте їхній вольовий та власницький характер може іноді створювати проблеми у дружбі.

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Рак

Глибокі емоційні зв'язки та емпатія дозволяють пропонувати глибоку підтримку та розуміння своїм друзям. Попри це, їхня примхливість та схильність до надмірної прихильності можуть іноді створювати перешкоди у їхніх стосунках.

Лев

Природні лідерські якості та бажання змусити інших відчути себе особливими є ключовими сильними сторонами їхніх дружніх стосунків. Ці риси роблять їх вправними у завоюванні людей за допомогою тепла та харизми, тоді як схильність до пошуку уваги та гордість можуть іноді створювати напругу у дружбі.

Терези

Здатність підтримувати гармонію та баланс у відносинах робить їх особливо популярними серед однолітків. Проте їхня нерішучість та уникнення конфліктів може призвести до непорозумінь у дружніх стосунках.

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