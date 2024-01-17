Ці знаки зодіаку будуть найдружелюбнішими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Терезів, Левів, Раків та Стрільців. Цього тижня у цих знаків зодіаку виявлятимуться привітний характер та комунікабельні риси.

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Овен

Овни відомі своєю доброзичливістю та товариськістю. Вони легко вступають у розмову з людьми і часто є душею компанії. Їхня вірність друзям непохитна, і вони завжди приходять на допомогу, коли це необхідно.

Терези

Терези також відомі своєю неймовірно доброзичливою натурою. Будучи вродженими миротворцями, Терезів цінують за їхню чарівність і дипломатичність. Вони товариські і люблять встановлювати зв'язки із широким колом людей, що робить їх одними з найдружніших знаків зодіаку.

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Лев

Лев відомий своєю дружелюбністю. Добродушні та щедрі, Леви завжди дбають про благополуччя своїх друзів. Вони дуже віддані та підуть на все, щоб зробити своїх друзів щасливими. Теплота та енергійність їх характерів роблять їх відкритими та легкими для спілкування, завдяки чому вони є одними із найдружніших знаків зодіаку.

Рак

Рак часто вважається одним із найдружніших знаків. Чуйні та турботливі Раки завжди підтримують своїх друзів. Інтуїція та емпатія роблять їх чудовими друзями у скрутні часи. Дбайливий характер і готовність надати емоційну підтримку роблять їх дуже доброзичливими.

Стрілець

Стрілець відомий своєю авантюрною та товариською натурою. Вони відкриті та люблять знайомитися з людьми різного походження. Веселий та оптимістичний світогляд у поєднанні з любов'ю до нових вражень роблять їх одними з найдружніших знаків зодіаку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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