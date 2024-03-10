Ці знаки зодіаку будуть найбільш заздрісними на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців, Раків, Дів та Терезів. Планетарний вступ Венери у знак Тельця цього тижня вплине на рівень заздрощів цих знаків зодіаку.

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Овен

Змагальний характер Овна і бажання бути краще можуть призвести до заздрості, коли інші процвітають у тих сферах, де вони можуть почуватися недостатніми. Овни можуть боротися із заздрістю, коли вважають, що інші отримують більше уваги чи визнання.

Телець

Цього тижня Тільці можуть зіткнутися із почуттям заздрощів. Вони можуть бути володарськими та меркантильними, що призводить до заздрості до чужого майна чи здобутків. Вплив Венери може посилити ці почуття, особливо у сфері кохання та краси.

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Рак

Емоційний і чутливий знак Рак також може бути схильний до заздрості. Його сильна прихильність до сім'ї та дому може призвести до почуття ревнощів до тих, хто, здається, має ближчі або більш люблячі стосунки. Планетарне вирівнювання цього тижня може загострити ці почуття, особливо у сфері емоційних зв'язків та виховання.

Діва

Відома своїми протекціоністськими нахилами, Діва може боротися з почуттям заздрощів, пов'язаним із власною самокритичністю. Її прагнення до порядку та контролю може призвести до порівняння з іншими, викликаючи заздрість, коли вони сприймають інших як більш успішних чи зібраних разом.

Терези

Терези, відомі своїм прагненням до балансу та гармонії, можуть несподівано зіткнутися із заздрістю у своєму прагненні до справедливості. Їхнє прагнення до рівності може призвести до заздрості до тих, у кого все складається "легше" або більш збалансовано. Входження Венери цього тижня може посилити ці почуття, особливо у сфері відносин та соціальної взаємодії.

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