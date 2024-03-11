Ці знаки зодіаку будуть найбільш впертими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Левів, Терезів, Козорогів та Риб. Ці знаки зодіаку можуть мати справу з різними проблемами під впливом зірок.

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Близнюки

Близнюки відомі своєю впертістю і часто відмовляються відступати від прийнятого рішення. Це пов'язано з їх двоїстістю, спробою знайти золоту середину чи компроміс, що робить їх надзвичайно стійкими до зміни думок чи дій.

Лев

Леви також мають репутацію негнучких і впертих людей, якими рухає сильне почуття гордості та зневага до того, що на них можна впливати. Вони демонструють рішучу волю, і їх важко переконати, що часто призводить до конфліктів та труднощів у сприйнятті альтернативних точок зору.

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Терези

Однією з дивовижних рис Терезів є їх уперта вдача. Попри свою дипломатичність, вони можуть бути зухвалими та непоступливими, коли рішення вже прийняте, що часто викликає непорозуміння у їхніх стосунках.

Козоріг

Козороги, відомі своєю сильною волею та рішучістю, також можуть демонструвати велику впертість. Негнучкий характер і непохитна рішучість часто роблять їх стійкими до зміни своєї точки зору, іноді на шкоду їхнім стосункам.

Риби

Риби відомі своєю чутливістю, але також можуть виявляти дивовижну впертість. Ухваливши рішення, вони можуть стати дуже жорсткими у своїй позиції, що робить їх стійкими до зміни своїх поглядів, що може створювати напруженість у відносинах.

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