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Астрологія і гороскопи

Ці знаки зодіаку будуть найбільш обережними на цьому тижні

Владислав Москаленко

Ці знаки зодіаку будуть найбільш обережними на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Близнюків, Левів, Терезів та Стрільців. Ці знаки зодіаку можуть відчувати підвищену обережність, оскільки Меркурій входить у знак Скорпіона, впливаючи на їхню взаємодію та спілкування.

Овен

Овен може почуватися обережнішим цього тижня через планетарний вхід Меркурія у знак Скорпіона. Це може призвести до посиленого почуття настороженості в їх взаємодії та спілкуванні, оскільки вони стають більш спостережливими та аналітичними у своєму підході до людей та ситуацій. Вони намагатимуться убезпечити себе від непорозумінь чи конфліктів.

Близнюки

Близнюки також можуть відчувати настороженість цього тижня, коли Меркурій увійде у знак Скорпіона. Вони будуть уважнішими у спілкуванні та ухваленні рішень, що змусить їх підходити до потенційних розмов або переговорів з підвищеною обережністю.

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Лев

Лев також може почуватися трохи настороженим цього тижня через входження Меркурія у знак Скорпіона. Це може спонукати їх бути обережними у висловлюваннях та взаємодії, підходячи до ситуацій з проникливою та обережною позицією.

Терези

Терези також можуть відчувати настороженість цього тижня з Меркурієм у Скорпіоні. Вони можуть виявити, що більш обережні та побоюються взаємодій, намагаючись уникнути непорозумінь чи конфліктів.

Стрілець

Стрілець може виявитися більш пильним і скептичним цього тижня через входження Меркурія у знак Скорпіона. Цей планетарний вплив може змусити їх підходити до взаємодії з обережністю у спілкуванні.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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