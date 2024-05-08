Ці знаки зодіаку будуть найбільш доброзичливими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Терезів, Водоліїв, Овна та Риб. П'ятірка найприязніших знаків зодіаку складена на основі впливу Марса, який цього тижня вступає у знак Терезів.

Близнюки

Близнюки відомі своєю універсальною та товариською натурою, що дозволяє їм спілкуватися з людьми з усіх верств суспільства. Вони відомі своєю готовністю допомагати іншим та безтурботним підходом до життя, що робить їх природженими дарувальниками. Завдяки своїй здатності бачити обидві сторони ситуації, вони можуть запропонувати збалансовані та справедливі поради.

Терези

Відомі своїм сильним почуттям чесності та справедливості, Терези прагнуть створити гармонію та баланс у взаємодії з іншими людьми. Їхнє прагнення до миру та гармонії у відносинах робить їх надійними джерелами доброзичливості та підтримки у скрутні часи.

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Водолій

Під впливом входження Марса у знак Терезів Водолій також виділяється як один із найдружніших знаків. Водолії відомі своєю гуманістичною натурою, вони завжди шукають способи зробити позитивний внесок у світ і підняти настрій оточуючим їх людям.

Овен

Овни, з їх запальним і рішучим характером, посідають четверте місце у рейтингу найбільш благодійних під впливом Марса, що входить у знак Терезів. Їхній сміливий і безстрашний підхід до викликів часто перетворюється на захист тих, хто цього потребує, що робить їх справжніми чемпіонами благодійності.

Риби

Риби, мрійливий і чуйний водяний знак, займають п'яте місце серед найблагодійніших знаків зодіаку. Під впливом Марса, що входить у знак Терезів, їх співчутливий і щедрий дух посилюється, що робить їх ще більш надійним джерелом доброзичливості та комфорту.

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