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Астрологія і гороскопи

Ці знаки зодіаку будуть найбільш дружелюбними на цьому тижні

Владислав Москаленко

Ці знаки зодіаку будуть найбільш дружелюбними на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Левів, Скорпіонів, Водоліїв, Риб та Овнів. Дізнайтеся, як Венера в Скорпіоні впливає на дружність цих різних знаків зодіаку.

Лев

Знак Лева відомий своєю теплотою, щедрістю та доброзичливістю. Вони дуже віддані і завжди прикривають спини своїх друзів, створюючи сильне почуття довіри. Вони мають відкриту і живу натуру, що дозволяє їм легко заводити нових друзів і налагоджувати зв'язок з іншими на глибокому рівні.

Скорпіон

Скорпіони під впливом Венери, яка цього тижня входить у їхній знак, можуть продемонструвати напрочуд доброзичливий і відданий бік. Попри свою звичайну напружену та загадкову натуру, вони глибоко віддані та дбайливі стосовно своїх близьких друзів.

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Водолій

Знак Водолія цінує дружбу та запеклу незалежність, виховуючи у собі справжню турботу про інших. Вони відомі своєю відкритістю та неупередженістю, що дозволяє їм налагоджувати зв'язки з різними групами людей.

Риби

Під впливом Венери в Скорпіоні Риби виявляють свою співчутливу та чуйну натуру, що робить їх дуже доброзичливими. Вони глибоко пов'язані з іншими і відомі тим, що є чудовими слухачами, створюючи умиротворюючу та добру присутність у житті своїх друзів.

Овен

Знак Овна демонструє сміливу та мужню поведінку, але водночас має доброзичливу та теплу сторону. Вони пристрасно віддані та захищають своїх друзів, а їхній енергійний та авантюрний характер робить їх захопливими компаньйонами. Зі входженням Венери у знак Скорпіона Овни можуть виявити більш дбайливий і пристрасний бік, зберігаючи свою позицію одного з найдружніших знаків зодіаку цього тижня.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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